Durante as festividades nesta época de carnaval é comum que o número de ocorrências relacionadas a furtos e roubos se tornem cada vez mais frequentes. Pensando em amenizar crimes como estes, a Polícia Militar orienta aos foliões sobre os cuidados necessários para que durante os desfiles, a população possa aproveitar a folia com segurança.

Uma dessas orientações é em relação aos cartões de banco. A PM orienta que as pessoas desativem a função de pagamento por aproximação. Os militares informam que é sempre mais seguro usar o cartão de modo convencional para que não haja perca de dinheiro. Os militares também orientam o uso de doleira, para que seja armazenados dinheiro, cartão e celular.

Além disso, outra orientação durante as festas, é desabilitar os aplicativos bancários e usar senha no aparelho celular. Quando for fazer uma selfie, a PM pede que o folião a faça em um local seguro.

A PM também recomenda que as pessoas usem o transporte público ao invés de usarem veículo próprio. Além disso, a corporação pede que se em caso de usar o automóvel, que evite em estacionar em lugares isolados.

O uso de álcool também é uma preocupação, uma vez que as pessoas ficam mais vulneráveis e propensas em se envolver em algum acidente.

Já em relação as crianças, PM pede aos pais e responsáveis que as identifiquem com uma pulseira com nome e telefone e que os foliões levem as crianças em blocos com temática infantil para a melhor segurança dos pequenos.

Por fim, a PM solicita as pessoas que evitem usar objetos de valor durante as festividades.

Tags:

Carnaval 2023 | Geral | São Paulo | segurança