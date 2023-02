Juiz de Fora teve mais um dia chuvoso na tarde desta terça-feira (14). Em vários pontos da cidade, houveram registros de alagamentos. No bairro Santa Luzia, na região sul, o córrego transbordou e alagou a rua Ibitiguaia. Além disso, parte do asfalto na Av. Santa Luzia, que já estava começando a ceder, caiu durante a chuva de hoje. No bairro Vila Ideal, imagens que circulam nas redes sociais, mostram uma casa sendo invadida pelas águas.

Dentre as ocorrências, parte de uma casa desabou no bairro Vila Olavo Costa, na rua Padre Aloísio Jorgler. De acordo com os moradores, o nível da água subiu muito e inundou as residências.

Outro ponto da cidade atingido pelas chuvas é na Av Rio Branco, no sentido Bom Pastor, próximo a um supermercado. Nas imagens, a via está totalmente alagada por conta da chuva forte. Na Av Itamar Franco, no São Mateus, registros mostram que boa parte da via está tomada pelas águas.

Na rua Moraes e Castro com a Barão de São Marcelino, também no São Mateus, parte do asfalto cedeu durante as chuvas.

De acordo com a Defesa Civil, até as 19h, foram registradas sete ocorrências. Três delas foram de escorregamento de talude no bairro Terras Altas, bairro Santa Luzia e Bom Jardim. O outro chamado foi de enxurrada no bairro Tiguera, duas de alagamento e uma de desabamento parcial de uma casa no bairro Vila Olavo Costa.

Equipes da Demlurb já estão no bairro Vila Ideal estão atuando na ocorrência de deslizamento de terra. De acordo com a Prefeitura, agente de trânsito estão atuando na sinalização no bairro Borboleta por conta da queda de árvore. Os agentes também estão no bairro Vila Ideal por conta de escorregamento de talude, no bairro Santa Luzia devido a inundação na Rua Alameda Ilva Mello Reis, por conta de deslizamento e no bairro Graminha por conta de queda de árvores e postes.

Os Bombeiros informaram que nos bairros Vila Ideal e Granjas Betel, houve registro de queda de árvores.

Em uma hora, foram registrados 65.4 milímetros de chuvas, de acordo com o pluviômetro localizado no bairro de Lourdes.









