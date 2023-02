Um jovem de aproximadamente 20 anos morreu após cair de uma moto na rua Diva Garcia, no bairro Linhares, na tarde desta terça-feira (14). De acordo com as informações preliminares da PM, o homem foi encontrado caído no solo já sem vida. Ele estaria na garupa de uma moto sem o uso de capacete quando o acidente aconteceu. De acordo com uma testemunha, o motociclista da teria fugido sem prestar socorro a vítima. A ocorrência está em andamento.

