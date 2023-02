Um carro ficou atravessado no canteiro da Avenida Juscelino Kubitscheck após colidir com um poste na tarde desta quarta-feira (15), afetando o tráfego no sentido Benfica/Centro. De acordo com informações preliminares, apesar da batida, não foram registrados feridos. O poste caiu sobre o canteiro.

Outro acidente semelhante foi registrado no mesmo trecho na sexta-feira (10), quando um outro condutor perdeu o controle do veículo e atingiu o poste a metros de distância. Em menos de uma semana, essa é a terceira ocorrência dessa natureza. O terceiro foi registrado na terça-feira (14), quando um motorista teria sofrido um mal súbito e atingiu outro poste na Avenida Rio Branco.

Tags:

acidente | Acidentes | Avenida Arthur Bernardes | Avenida ipanema | Avenida itavuvu | BR 101 | Centro | Colidir | Colisão | Dom Aguirre | Fafic | Ferido | Jundiaí | moto | Motociclista | Ônibus | Polícia | Sorocaba | trânsito