Um casal, um homem de 34 e uma mulher de 40 anos, foi surpreendido por dois bandidos armados, quando estavam dentro de um carro namorando, e roubado no fim da noite desta terça (28) no bairro Estrela Sul, Zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam em um carro, Ónix vermelho, quando os bandidos armados bateram no vidro, anunciaram o roubo ordenando que descessem do carro, entraram no automóvel e fugiram, inclusive com os pertences das vítimas, bolsa, celulares e documentos.

Até o momento ninguém foi encontrado. A PM segue no rastreamento.

