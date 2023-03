Um adolescente de 15 anos que estava em uma bicicleta sofreu traumatismo craniano em um acidente com ônibus no Centro de Juiz de Fora na tarde desta quarta-feira (15). O jovem ficou caído nos cruzamentos das avenidas Rio Branco e Itamar Franco até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com O SAMU, a vítima foi levada para o Hospital Monte Sinai inconsciente, com trauma cranioencefálico e sangramento intenso. O trânsito foi controlado por agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e já está liberado.

Como a identidade do jovem não foi divulgada, o Acessa não conseguiu atualizar o estado de saúde.

Capa - Acidente da Rio Branco

