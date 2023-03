Um homem, de 32 anos, foi preso por tráfico de drogas com mais de 60 pinos de cocaína na Rua Professor Walquírio Seixas de Faria, no escadão, no bairro Esplanada, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia que em uma casa abandonada estaria acontecendo tráfico de drogas. Os policiais foram até o local onde abordaram o suspeito e com ele foram localizados e apreendidos 67 pinos de cocaína, 63 pequenos e 04 grandes, uma balança de precisão, R$48 reais e vasto material para embalar drogas.



Diante dos fatos o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





