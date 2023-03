Por meio do cumprimento de um mandado de prisão temporária, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 23 anos, suspeito de estuprar duas crianças, de dois e quatro anos, no município de Tocantins, a 13 quilômetros de Ubá.



Segundo apurado pela Delegacia de Polícia em Guarani, unidade que integra a 2ª Delegacia Regional em Ubá – pertencente ao 4º Departamento, o suspeito é companheiro da avó materna das crianças. Os dois moravam na mesma casa, local onde os abusos eram cometidos.



A menina de quatro anos, relatou sobre o caso no início de fevereiro. Os pais procuraram a PCMG e denunciaram o crime. Após exames e levantamentos policiais, também foram constatados abusos contra o irmão da menina, de dois anos. A Polícia Civil informou que o inquérito foi finalizado com o indiciamento do suspeito por estupro de vulnerável, sendo representada pela prisão temporária dele. O

