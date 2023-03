O início da remodelação de 750 metros de redes de água no bairro Vila Ideal começa na próxima terça-feira (28). Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, os trabalhos da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) estarão focados ao longo da Rua Alexandre Joaquim de Siqueira, que receberá novos tubos de PVC com 60 milímetros de diâmetro, aumentando a vida útil do sistema e diminuindo os serviços de manutenção local.

Em virtude da instalação de um registro para a obra, será preciso interromper o fornecimento de água local na terça, 28, de 8h às 17h, o que pode afetar o abastecimento no bairro. Já entre os dias 29 de março e 15 de maio, a suspensão do fornecimento de água se limitará à Rua Alexandre Joaquim de Siqueira, ocorrendo de segunda a sexta, sempre de 8h às 17h. O sistema será religado diariamente, tão logo o serviço esteja concluído, normalizando-se durante a noite.

Além disso, neste mesmo período, o trânsito na via estará totalmente interditado, desde a esquina da Rua João Luiz Alves até a esquina com as ruas Maria de Castro e Vera Consuelo Nascimento. Desta forma, a Cesama pede aos moradores que, se possível, retirem seus veículos da via antes do início dos serviços. A previsão é de que a intervenção seja finalizada até meados de maio.

As ações de remodelação de redes de água são realizadas ao longo do ano, seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.





