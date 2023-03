Uma equipe da Guarda Civil Municipal prendeu três homens de 36, 34 e 46 anos, respectivamente, por volta das 13h30 desta sexta-feira (31), no ponto de ônibus que fica entre a esquina da Rua Halfeld com a Rio Branco, em frente ao prédio do Antigo Paço Municipal.

Segundo o registro feito pela Guarda, o trio estava envolvido em agressões e, visando a interromper o desentendimento que chegou às vias de fato, recebeu o apoio de policiais civis que estavam próximo ao local.



Os três envolvidos foram detidos. O homem de 36 anos, foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS)para receber atendimento médico. Os outros foram encaminhados para Delegacia.

