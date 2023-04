Um homem, de 40 anos, tentou roubar o celular de um homem, 36 anos, que estava com a esposa, de 31 anos, em um ponto de ônibus, mas acabou sendo perseguido por eles e imobilizado pela mulher na noite desta sexta (31) no centro de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, o casal estava no ponto esperando um coletivo e o homem mexia no celular, momento em que o suspeito se aproximou, tirou o aparelho de sua mão e saiu correndo. O homem correu atrás do indivíduo e o alcançou, porém o suspeito começou a agredi-lo.

Durante a ação a esposa da vítima conseguiu imobilizar o suspeito até a chegada da PM. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão. O celular foi recuperado.





