A prefeita Margarida Salomão (PT) finalizou seu discurso de inauguração do novo endereço do Pronto Atendimento Infantil (PAI), localizado no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, na manhã desta quinta (11), com uma fala de Leonel Brizola (1922-2004), "Nós somos inteiramente inspirados pela palavra de uma das maiores lideranças políticas brasileira do século XX que foi Leonel Brizola e que dizia "Direitos iguais para todos, privilégios só para as crianças". O discurso fez parte da cerimônia de inauguração do novo PAI que contou com a presença de diversas autoridades da cidade entre eles o Secretário de Saúde Ivan Chebli.

Em sua fala, Margarida citou a ação do Ministério Público para a melhoria do PAI em Juiz de Fora. "A participação do Ministério Público nesse processo é de fato fundamental, na medida em que localizou em nome da sociedade a impropriedade do equipamento que tínhamos e a necessidade de o poder público buscar uma solução, o que fizemos".

Margarida também ressaltou a importância do novo espaço para a saúde pública de Juiz de Fora e região. "Juiz de Fora é a saúde da região, na verdade nós somos a Secretaria de Saúde de Bicas, Mar de Espanha, Rio pomba, Matias Barbosa e de todas as cidades que integram a nossa região. Temos muito orgulho de fazer isso, mas é um peso pesado esse que nós carregamos. dada essa impropriedade, inclusive ratificada e denunciada no plano público pelo Ministério Público e judicialmente, nós então fizemos o que é correto fazer, fizemos uma chamada pública para credenciar o equipamento que tivesse disposição e disposição técnica para assumir essa tarefa e assim chegamos à essa parceria, mais uma, com o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, uma parceria já consolidada da qual muito nos orgulhamos pela qualidade do atendimento que aqui é oferecido e nós não temos nenhuma dúvida que ao, conhecer essas instalações as pessoas ficarão confiantes de que as crianças de Juiz de Fora e região terão o melhor atendimento possível".

O Secretário e Saúde Ivan Chebli, ressaltou a importância do local para o atendimento infantil em Juiz de Fora e região. "Estamos inaugurando o maior pronto atendimento infantil da Zona da Mata e da região sudeste de Minas Gerais, que vai atender a população de Juiz de Fora e do nosso entorno que tanto necessita de atendimento qualificado da pediatria. Hoje, estamos coroando toda essa luta e esse processo de mudança positiva, que vai melhorar muito o atendimento às urgências e emergências pediátricas no nosso município e região", explicou o secretário.

Chebli também comentou sobre o processo até a inauguração do novo espaço. "Temos uma equipe de profissionais fantásticos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que por vinte anos prestaram excelente serviço à nossa população, mas, como todos sabem, em condições inadequadas. A partir de uma iniciativa do Ministério Público exigindo que a administração pública corrigisse as inconformidades, já identificadas em inspeções e auditorias, foi feito um acordo para que esse problema fosse corrigido".

O novo Pronto Atendimento Infantil (PAI) fica localizado em um prédio anexo ao Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), na Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33, no Bairro São Mateus.

FOTO: Isabella Oliveira - A prefeita Margarida Salomão (PT) ao lado do Secretário de Saúde de Juiz de Fora, Ivan Chebli na inauguração do novo Pronto Atendimento Infantil (PAI) no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus

Juiz de Fora é a saúde da região, na verdade nós somos a secretaria de saúde de bicas, mar de espanha, rio pomba, matias barbosa, e de todas as cidades que integram a nossa região, temos muito orgulho de fazer isso, mas é um peso pesado esse que nós carregamos, então, dada essa impropriedade, inclusive ratificada e denunciada no plano público pelo MP e judicialmente, nós então fizemos o que é correto fazer, fizemos uma chamada pública para credenciar o equipamento que tivesse disposição e disposição técnica para assumir essa tarefa. Então aqui nada se faz na base da canetada, aqui se faz tudo dentro dos preceitos do estado de direito e dentro daquilo que a razão replubicana e democrática reclama e assim chegamos à essa parceria, mais uma, com o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, uma parceria já consolidada da qual muito nos orgulhamos pela qualidade do atendimento que aqui é oferecido, e nós não temos nenhuma dúvida que ao, conhecer essas instalações como muitos o farão, as pessoas ficarão confiantes de que as crianças de JF e região