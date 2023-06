Nesta sexta-feira (30), após mais de 18 anos, foi inaugurado em Juiz de Fora o Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos. Segundo a Prefeitura, o local terá capacidade para quase 5 mil pessoas. As obras tiveram um investimento total de R$23 milhões sendo R$15 da Prefeitura e R$8 de verbas federais.

Segundo a prefeita, Margarida Salomão, as obras tem várias mãos, incluindo os ex-prefeitos da cidade, que deram início ao trabalho e fizeram grande parte das obras. A prefeita ressaltou que o local possui borrachas próprias para impacto e que permite jogos de vôlei e basquete. “

“O Ginásio é totalmente acessível, com sanitários adaptados, portas e rampas, além de possuir mensagens em braille com as informações do local”, completa.

Margarida agradeceu a presença dos familiares do jornalista homenageado Antônio Marcos, a viúva Maria Lídia Campos e o filho Tiago Campos.

FOTO: Petterson Marciano - Inauguração do Ginásio Poliesportivo

A Prefeitura destacou ainda que o Ginásio é parte integrante do complexo Esportivo e de Lazer que está sendo implantado na área externa do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O Ginásio será um importante aparelho esportivo para cidade, no qual várias atividades de esportes, lazer e de cultura poderão ser realizadas.

O presidente da Câmara Municipal, José Márcio Garotinho salientou a importância da entrega no município. “Estamos entregando à cidade um equipamento de primeira linha para esporte profissional, a Câmara fica feliz em participar desta entrega. Toda a cidade esperou por muitos anos por esse espaço, com uma arquitetura moderna e todos os equipamentos necessários para as práticas esportivas no município”.

O atleta paralímpico, Alexandre Ank participou da inauguração e destacou a importância da acessibilidade. “Consegui parar o carro, entrar, me locomover no ginásio, é muito bacana quando pensam em nós, não encontrei nenhuma dificuldade “.

Na inauguração foi divulgado os primeiros jogos que acontecerão no ginásio, nos dias 15 e 16 de julho, dentre eles futsal e vôlei. Os eventos serão gratuitos e abertos a população.

Jornalista Antônio Marcos de Nazaré Campos

Natural da cidade de Miradouro, Antônio Marcos Nazaré Campos, mudou-se para Juiz de Fora em 1990, para formar-se no Ensino Médio e ingressar, em 1998, no curso de Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme informações publicadas pela jornalista Vívia Lima Dias, em seu trabalho de conclusão de curso também em Comunicação com o título: "Jornalismo Esportivo na Televisão: História e legado do jornalista Antônio Marcos".

Antônio fixou-se na cidade, onde dedicou sua carreira ao Jornalismo Esportivo. Ele atuou na Rádio Solar, na TV Tiradentes, no Diário Regional, nas Organizações Panorama de Comunicação (OP.com) e ainda colaborou como assessor de imprensa da Liga de Futebol de Juiz de Fora. Antônio Marcos recebeu o prêmio Bola de Ouro, em Brasília, que é considerado o Oscar da comunicação esportiva.

Nomear o Ginásio com o nome dele foi uma ideia que partiu do então vereador Paulo Rogério (na época PMDB), em reconhecimento à dedicação do profissional ao crescimento pessoal, profissional e comunitário da cidade, algo que era apontado por atletas, dirigentes, agentes públicos e iniciativa privada. A construção de um ginásio poliesportivo em Juiz de Fora foi apontado como um dos sonhos de Antônio Marcos. Ele casou-se em 2001 com a professora Márcia Cesário, com quem teve o filho Thiago Cesário Campos, em 2004.

O jornalista morreu em um acidente automobilístico, no dia 19 de maio de 2005. Na época, Antônio Marcos trabalhava como editor do Panorama Esporte e repórter do MG TV. Ele estava a caminho de Ubá, onde dava aula numa faculdade particular. Segundo registro da Prefeitura de Juiz de Fora, publicado à época, o acidente aconteceu no KM 85 da MG-265, próximo ao trevo da Colônia Padre Damião. O Ford KA de Antônio Marcos bateu lateralmente numa Mitsubishi. O jornalista morreu na hora. Os três passageiros do outro carro tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Santa Isabel, em Ubá.

Petterson Marciano - Inauguração do Ginásio Poliesportivo

