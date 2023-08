Dois adolescente de 15 anos e 17 anos foram identificados como envolvidos no homicídio do jovem de 23 anos registrado na tarde da sexta-feira (18), um deles, foi apreendido pela Polícia Militar. Com as imagens de câmeras que flagraram o crime, as equipes da PM realizaram buscas no Bairro Jóquei Clube, para onde os suspeitos fugiram, depois de executar à tiros a vítima.



Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o suspeito de 15 anos, já é conhecido no meio policial, tendo inclusive denúncia via 181, que indicam a realização de tráfico de drogas na Rua Major José Teixeira, Jóquei Clube. Os policiais foram até o logradouro. Em um imóvel, chamaram pelos moradores que não responderam.

O portão estava aberto e os militares entraram. Na edificação, encontraram três adolescentes. Inclusive o suspeito de 15 anos. Todas as características físicas, como as tatuagens do adolescente, quanto os objetos e roupas usados por ele durante o crime foram confirmadas e ele foi encaminhado para a Delegacia.