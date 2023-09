A criança, de 3 anos, que estava em estado grave após ter sido atropelada no Torneiro Leiteiro, na madrugada do último sábado (9), no estacionamento do Estádio Municipal, morreu na madrugada desta segunda-feira (11) na Santa Casa de Misericórdia. A informação foi confirmada através da assessoria de imprensa do hospital.

A criança estava no colo da mulher, de 56 anos, que morreu na hora. Outras duas pessoas, incluindo o motorista, ainda estão em estado grave no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart TeIxeira (HPS).



Na tarde desse domingo (10), a Polícia Militar informou, através de uma Nota Oficial, que avisou para a Prefeitura de Juiz de Fora sobre os riscos do evento. Até o momento o executivo não se pronunciou sobre o assunto.