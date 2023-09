O Delegado Rafael Gomes, investigado na Operação 'Transformers', está internado em uma clínica em Juiz de Fora. Nessa quarta-feira (13) ele teve a liberdade provisória revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação da internação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (14), pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Conforme nota enviada ao Acessa, a PCMG informou que "cumpriu determinação judicial e encaminhou os investigados para a casa de custódia em Belo Horizonte”.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com o Advogado de Rafael, Luiz Eduardo Lima, que declarou não poder passar detalhes processuais. O processo corre em segredo de justiça.

RELEMBRE O CASO

Em outubro de 2022, Rafael Gomes foi preso durante a Operação 'Transformers'. Na data, foram expedidos 250 mandados, sendo 31 de prisão preventiva, 61 de busca e apreensão, 148 de sequestro de veículos, dez de sequestro de indisponibilidade de imóveis incluindo veículos aquáticos. Além do delegado, policiais civis, comerciantes e até produtores de eventos foram alvos da investigação, que durou cerca de dois anos.

LIBERDADE CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em junho desse ano, o Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade provisória para o delegado e outros policiais civis, investigados na operação. A decisão do STJ, no entanto, o manteve afastado do cargo e ainda outras medidas cautelares diversas da prisão poderiam ser decretadas, como a prisão domiciliar.