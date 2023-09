No último domingo (24), Juiz de Fora chegou a registrar 34°C de temperatura e a Estação Meteorológica do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a temperatura máxima pode chegar 42°C até sexta-feira (29).

Por conta do calor intenso que tem sido registrado em todo país nos últimos dias, o Acessa conversou com a nutricionista Alvanice Lemos Lobato sobre como conciliar a correria do dia a dia com maneiras de se refrescar sem gastar muito, e também o que evitar consumir neste período.

Saiba mais sobre o tempo na cidade nesta semana: Previsão para a semana é de mais calor e chuvas em Juiz de Fora

Atenção à hidratação

Alvanice afirmou que é preciso ficar atento aos sinais do corpo quanto à hidratação. “Muitas vezes nosso corpo dá sinais de que estamos consumindo pouca água, como fortes dores de cabeça, dores nas articulações, pele e boca seca, retenção de líquidos, intestino preso e até mesmo fome excessiva, sim tudo isso pode ser sinal de falta de água no organismo”, explicou.

O corpo humano tem, em média, de 65% a 70% de água. Mas esse número depende da idade, pois ao envelhecer a quantidade pode diminuir.

“Muitas vezes as pessoas acham que precisam sentir sede para tomar água, mas na verdade a sede já é um sinal de desidratação. O ideal é que a ingestão hídrica de um adulto seja entre 30 a 40 ml/kg de peso, por exemplo, se você pesa 70 kg, fazemos 70 x 35ml = 2,450 litros, aproximadamente 2,5 litros de água”, disse.

Maneiras de se hidratar

A água continua sim como a melhor de se hidratar, mas a água também pode ser encontrada em frutas, verduras e legumes, e o consumo destes alimentos podem ajudar nos dias mais quentes, pois também têm vitaminas e minerais na composição.

“Algumas frutas têm alto percentual de água, como: melancia, morango, abacaxi, laranja, kiwi, melão, mamão, então as frutas podem ser uma excelente opção como sobremesas do almoço ou jantar. Podem também colocar no café da manhã ou para ajudar a compor um lanche da tarde nestes dias quentes, como uma salada de frutas com iogurte natural”, indicou a profissional.

Alvanice destacou que a água pode ser saborizada com frutas, chás ou ervas, pois o líquido bem gelado com rodelas de laranja, ou mesmo abacaxi em cubinhos ou morangos picados com folhas de hortelã, trazem mais refrescância.

Mas a nutricionista alerta para o uso excessivo de chás diuréticos (como hibisco, cavalinha, dente de leão) nos dias mais quentes, pois o excesso pode até piorar a desidratação. O alerta também vale para excessos de outras bebidas como café, refrigerantes, bebidas alcoólicas e também com alto teor de açúcar como sucos de caixinha.

“O ideal é o consumo da fruta in natura, mas se for consumir o suco natural que seja sem adição de açúcar”, destacou.

Dicas

Confira abaixo algumas dicas da nutricionista para drinks e alimentos:

Drink sem álcool (misturar tudo)

2 limões espremidos

250ml de água com gás

4 filhas de hortelã

3 cubinhos de gelo feitos apenas com a polpa do abacaxi batido

Água de coco natural é um excelente isotônico natural e super fácil de encontrar pelas ruas da cidade. Os chás também podem ser uma ótima opção como chá de maçã com canela, casca de abacaxi com gengibre.

A salada crua é uma ótima pedida:

Tomate

Alface

Rúcula

Pepino

Agrião

Cebola

Repolho

Cenoura

Beterraba

De acordo com a nutricionista, “a Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que o ideal é consumir 400 gramas diários de frutas, verduras e legumes, o que se consegue facilmente com 50% do prato de saladas no almoço e no jantar e duas a três frutas ao longo do dia”.

Além de frutas congeladas, o picolé também pode ser consumido, dando preferência aos de frutas como: limão, maracujá, morango, abacaxi e kiwi.

O que evitar?



Nos dias muito quentes, a nutricionista orienta evitar os alimentos ricos em sódio, que tem temperos artificiais, ricos em glutamato monossódico como os industrializados, embutidos (linguiça, salsicha, presunto, peito de peru, nuggets, carne enlatada, salame, mortadela), as frituras que além do excesso de gorduras demoram mais para digerir.

O ideal é optar por carnes magras, como: filé de peixe, filé de frango, patinho.