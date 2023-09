Desde a última semana, Juiz de Fora, tem registrado aumento nas ondas de calor e baixa umidade do ar, algo que resultou em um aumento significativo no consumo de água na população. Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA), o consumo de água na cidade aumentou em cerca de 15% no último fim de semana. Só na Cidade Alta, o consumo de água chegou a 33%.



Falta de água é registrada em alguns locais

Ao Acessa, morador do Bairro Caiçaras relatou que seu o bairro se encontra sem fornecimento de água desde a última sexta-feira (22). Em nota, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) informou que foram localizados dois vazamentos de água no bairro nesta terça-feira (26), nas ruas Elson Lopes de Souza e Abigail Maria de Oliveira. (vou inserir hiperlink)

Climatologista adiantou sobre onde de calor

Também na semana anterior, o Portal entrou em contato com o climatologista Renan Tristão, que alertou que as máximas poderiam alcançar 35°C devido à expansão do ar quente e seco sobre a região central do Brasil: “Essa onda de calor está mais forte do que o normal e está relacionada às mudanças climáticas".

Ele também enfatizou os riscos à saúde durante esse período. "Com a umidade do ar em queda, as condições climáticas aumentam a suscetibilidade a problemas respiratórios. Pessoas com alergias devem redobrar os cuidados. Recomenda-se o uso de umidificadores dentro de casa para manter níveis adequados de umidade do ar. Além disso, com máximas de 35°C, estar ao ar livre sem hidratação adequada representa riscos para a saúde", informou.