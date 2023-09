Nestes últimos dias, Juiz de Fora tem passado por altas temperaturas devido à expansão do ar quente e seco sobre a região central do Brasil. No entanto, a previsão para os próximos dias é de que as temperaturas caiam e fiquem com máxima de 27º e mínima de 15º graus.

Além disso, a Defesa Civil emitiu dois alertas nesta quarta-feira (27), avisando que existe possibilidade de chuvas intensas com vendaval e granizo, além de uma previsão de vendaval entre quarta (27) e quinta-feira (28), com ventos de velocidade superior a 60 Km/h.

Em entrevista ao Portal, o climatologista Renan Tristão conta que o ponto de destaque da semana é o encerramento da onda de calor na cidade e região em relação à frente fria que chega a partir da noite desta quarta (27). Segundo ele, essa massa de ar frio é o que pode provocar temporais nos próximos dias. “Não chega a fazer frio intenso, mas a temperatura fica bem amena e agradável, um grande alívio para quem estava sofrendo os efeitos do calor severo”, considera.

A médio prazo, Renan conta que, por enquanto, não há previsão de outra onda de calor pela frente. No entanto, na estação da primavera e com a forte intensidade do El Niño, pode-se esperar por mais algum evento de onda de calor.