A Estrada Estrada Engenheiro Gentil Forn permanece interditada na manhã desta sexta-feira (6) após uma árvore de grande porte cair com os ventos de 93 km/h que atingiram a região durante a tempestade dessa quinta-feira (5), gerando a obstrução da via em Juiz de Fora.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) as linhas de ônibus 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 540, 547, 555 estão sendo desviadas pelo bairro Borboleta. Todos no sentido Centro/Bairro.

Ainda, de acordo com a PJF, a árvore estava em um terreno particular e não houve poda preventiva por parte dos proprietários do terreno. Por isso, o dono do local será autuado. A energia elétrica dos fios precisou ser desligada pela Cemig para que o trabalho de desobstrução seja feito.