Bastou a ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, Márcia Fu, cantar a música "Escrito nas Estrelas", eternizada pela voz da cantora Tetê Espíndola, no reality show A Fazenda da TV Record, que a música alcançou a segunda posição da playlist 'virais' do Spotify, nesta sexta-feira (8). Márcia com sua forma descontraída de se comportar tem ganhado a simpatia do público, ao longo das semanas de confinamento no programa.

Lançada em 1985, a composição de Arnaldo Black e Carlos Rennó despertou a atenção do público, o que levou os internautas a buscarem a faixa e gerar visibilidade para o trabalho da cantora, compositora e multi-instrumentista nascida em Campo Grande (MS), que voltou a figurar em posições de destaque nos charts nacionais, após o vídeo de Márcia ser compartilhado milhões de vezes pelas redes sociais.

A coleção de memes da atleta é algo que tem sido muito utilizada pelos internautas. Uma das situações que passou a ser compartilhada foi uma interação da 'peoa' com um pavão. Ela conversa e declara amor pela ave deitando no chão.

FOTO: Reprodução internet - Márcia e o Pavão destacaram-se na edição do programa

Outra situação que não passou despercebida foi um momento em que Márcia ouvia uma conversa de um grupo de participantes atrás da porta. Até que um dos presentes faz o movimento de sair do cômodo, ela se desequilibra e, para disfarçar a gafe, ela entra e começa a falar e gesticular frases que não tinham sentido e nem tinham relação com o que era dito.

A uma semana da 15ª edição do programa, prevista pata terminar no dia 15 de dezembro pela TV Record, foi marcada pelo carisma e o jeito atrapalhado da juiz-forana, que ganha cada vez mais admiradores. Permanecem na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão, além de Márcia Fu, André Gonçalves, César Black, Jaquelline Grohalski, Lily Nobre, Nadja Pessôa, Radamés Martins, Shay Hagbin, Tonzão Chagas e WL Guimarães.

A ex-jogadora de vôlei brasileira, Márcia Regina Cunha, escreveu sua história no esporte brasileiro como atacante de meio e ponta, atuando pela seleção brasileira por duas décadas. Márcia Fu começou sua trajetória no Sport Club Juiz de Fora, se projetou foi medalhista olímpica, bicampeã mundial do Grand Prix e vice-campeã do Campeonato Mundial e da Copa do Mundo. Ela nasceu em Juiz de Fora, em 26 de julho de 1969. Ela jogou ao lado de outras grandes atletas, como Virna, Leila Barros e Ana Moser. Confira outras informações na matéria do Acessa.com.

Confira outras frases divertidas entre os mais compartilhados de Márcia Fu no Reality A Fazenda:

“Ai, meu Deus do céu! Corre! Ela tá desesperada! Desorientada”: Durante um bate-boca com Alicia X, Márcia Fu decidiu gritar essa frase, que rapidamente se tornou um meme



“Não é que você tá com o olho assim…”: Durante uma discussão com Radamés, Márcia Fu disse essa frase, que também se tornou outro meme.



“Deixa eu acabar de falar, você já falou”: Márcia Fu disse essa frase durante uma discussão com Radamés, que estava calado.



“Ela tá desesperada!”: Márcia Fu disse essa frase durante uma edição do Jogo da Discórdia.



“Nunca teve nada, Carol. O seu marido não é nem um pouco pervertido. Ele é uma pessoa do bem pra caramba!”: Márcia Fu disse essa frase durante uma conversa com a câmera, que se tornou um meme .