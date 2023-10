Há mais de um mês na edição deste ano do programa A Fazenda, a juiz-forana Marcia Fu segue firme no jogo e, na última terça-feira (24), escapou de mais uma “roça”, quando um dos participantes pode sair após votação do público.

A ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, de 54 anos e nascida em Juiz de Fora, esteve no centro de polêmica do programa com a agora ex-participante Rachel Sheherazade. A jornalista deixou o reality show após ser expulsa por agressão.

Marcia deixou claro em alguns momentos do programa que não gostava de Rachel, apesar da aproximação das duas no início dessa edição, Marcia chegou a ganhar R$ 10 mil em uma dinâmica que envolvia Rachel. Contudo, a situação piorou com o passar dos dias e Marcia chegou a dizer que "não arrebento a cara dessa mulher porque não merece. Pessoa sorrateira, para mim não é um ser humano. Estudada, inteligente, vai fazer isso com a menina".

Já do lado de fora do programa, Rachel criticou o comportamento da ex-rival do reality e disse que Marcia é “dentro do jogo, uma pessoa sem caráter, uma pessoa aproveitadora, mentirosa, agressiva".



Trajetória no programa

Marcia Fu foi anunciada como uma das 18 participantes da 15ª edição do programa no dia 14 de setembro. Ela já esteve uma vez na “roça” contra as participantes Cariúcha e Shay, e voltou após a participante Cariúcha ser a mais votada.

Nas redes sociais, Marcia também se destaca. Em dos vídeos que viralizou, a ex-atleta ouvia uma conversa atrás da porta e teve que improvisar para se safar do aperto.

As caras e bocas de Marcia também não passaram batido para o público, que se diverte com as reações dela.

Vida FOTO: Divulgação - Marcia Fu ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira

Indicada 10 vezes como a melhor jogadora de vôlei do mundo, Marcia tem 54 anos e começou a carreira aos 12 anos. Em Juiz de Fora, ela jogou pelo Sport Clube e também passou pelo Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.

Marcia é medalhista olímpica ao conquistar a medalha de bronze com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Com a camisa amarelinha, a juiz-forana disputou competições mundiais além de ter defendido 12 times brasileiros ao longo da carreira. Em Juiz de Fora, Marcia Fu foi secretária de Esportes após se aposentar no vôlei.

Nesta semana, o perfil oficial da ex-jogadora no Instagram se manifestou sobre a situação financeira de Marcia.

De acordo com a publicação, Marcia é mãe solo, tem um filho de 11 anos e sofreu um golpe financeiro do primeiro marido. Desde então, ela não conseguiu reaver o que tinha perdido.

As viagens internacionais e uma moto também foram alvo de críticas de parte do público, mas, segundo reportagem do jornalista Léo Dias, as viagens foram feitas quando ela era atleta da Seleção Brasileira de vôlei e a moto foi um dos bens perdidos para o ex-marido.

Outra polêmica externa envolve a compra de um gato no valor de R$ 7 mil. Contudo, a equipe de Marcia afirma que o animal conhecido como Sardinha ou Xaninho, já citado pela juiz-forana no programa, não foi comprado e sim resgatado dentro de um bueiro por uma ONG de Juiz de Fora. O animal vivia em condições degradantes, se alimentava de baratas e pesava apenas 1kg quando foi resgatado; atualmente ele pesa 7kg.