Na última terça-feira (26) de dezembro, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai realizar o primeiro sorteio da Nota Fiscal Premiada, com prêmios que vão até R$ 50 mil. Para esclarecer algumas dúvidas antes desse dia, o Portal do Executivo divulgou alguns detalhes importantes para que a nota fiscal seja monitorada, confira!

Ao entrar no site da Nota Fiscal Premiada e realizar o login, é possível que o usuário confira as notas lançadas ao acessar o menu “minhas notas”. Caso não seja encontrada a nota devida, é necessário acessar a área “denúncia” e relatar a falta da nota junto aos dados do estabelecimento. Na data do sorteio, será possível ver a quantidade de cupons de acordo com as notas fiscais.

Além disso, no site também é possível visualizar os “modelos de nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e)” e ver o “modelo de recibo de pagamento de autônomo (RPA-e)”.



Sobre o sorteio

A Nota Fiscal Premiada é uma iniciativa que estimula a emissão de notas fiscais, contribuindo com a fiscalização da arrecadação e combate à sonegação fiscal, além disso conta com o apoio dos consumidores que serão beneficiados. Um outro foco do projeto, ainda, é a educação financeira de crianças e jovens, em parceria com escolas para conscientização sobre a importância de contribuir com a arrecadação.

Para concorrer, os juiz-foranos devem clicar aqui e se inscrever no site oficial. Após a inscrição, basta pedir a nota fiscal em todo estabelecimento em que um serviço for prestado ao contribuinte. Os cidadãos que se cadastrarem concorrerão a prêmios de R$ 1.000, R$ 5 mil, R$ 30 mil e até R$ 50 mil.