O estudante Caio Martins Temponi entrou para o livro dos recordes com dois títulos. O primeiro o reconhece como o candidato mais novo a ser aprovado na prova do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) -uma das provas mais difíceis e concorridas do país-; O segundo reconhece as 18 aprovações em vestibulares alcançadas por Caio, sendo o mais novo a alcançar tal feito no país. A partir da próxima semana, o nome do jovem constará no livro e o ranking do livro dos recordes no Brasil.



“É muito gratificante, pois é confirmar que todo o empenho e a dedicação valeram a pena. Fiquei muito feliz com esse reconhecimento e servir de inspiração para outros jovens. Minha única alegria é saber que as minhas conquistas servem de motivação para outros jovens alcançarem seus objetivos”, comemora Caio.



A aprovação no ITA foi o período de preparação mais desafiador, já que Caio já tinha uma experiência com Olimpíadas do Conhecimento. A estrutura e o conteúdo da prova era muito diferente do que ele costumava encontrar. “O ITA sem dúvida foi a prova que mais exigiu meu esforço. Ser aprovado no ITA não foi fácil, pois ela é considerada a prova mais difícil do país. Um dia me perguntaram: como se consegue passar no ITA aos 14 anos. E a resposta é simples: muita dedicação, disciplina e estudo.”



O adolescente é membro da Sociedade Internacional de Superdotados, a Infinity International Society (IIS) para representar crianças e jovens superdotados. Caio coleciona medalhas de competições de conhecimento e, atualmente, cursa duas faculdades, de Direito e Matemática em Juiz de Fora. Além dos estudos, ele também dedica o tempo a dividir o aprendizado que obteve com outras pessoas que estão na jornada do conhecimento

.

Algumas dessas pessoas, inclusive, já comemoram bons resultados em provas. Como a Reportagem do Acessa.com mostrou.

“Desde meus 9 anos de idade, quando criei meu canal: “Gabaritando com Caio Temponi”, depois de participar do Programa Silvio Santos, venho ajudado esse público, com vídeos e até aulas gratuitas para que eles possam, assim como eu, ter uma educação de qualidade. Faço com muito carinho esse trabalho e tento o máximo possível auxiliá-los para diversos concursos”, explica.

A família de Caio, desde a confirmação das altas habilidades, buscou maneiras de apresentar conteúdos e formas de dar acesso ao conhecimento ao garoto. Para ele, esse entendimento é imprescindível.



A mãe dele, Laurismara Martins Temponi, ressalta o quanto mais esse passo na jornada de Caio é recebido com entusiasmo e orgulho pela família. “Estamos muito felizes, pois sabemos o quanto o Caio vem lutando e se dedicando nesses 5 anos. Caio sempre amou estudar e graças a Deus conseguiu alcançar os sonhos dele. Entrar para o livro dos recordes com dois títulos, realmente é uma coisa brilhante, pois ser reconhecido pelo seu trabalho mostra que tudo valeu a pena”, comemora.



“Nós sempre estivemos ao lado do Caio acompanhando e mostrando os caminhos a seguir, mais realmente quem fez o trabalho pesado foi ele, com muito amor e luta. É muito gratificante para nós, pais, vermos ele trilhando lindos caminhos pela vida”, acrescenta.