O cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), ajudou a localizar 94 pedras de crack no Centro de Juiz de Fora, nessa segunda-feira (4). Foi a terceira ajuda em poucas horas do cachorro policial na luta contra o tráfico de drogas.

Nas outras ocorrências, Brasão achou drogas enterradas e dentro de residências.

Segundo a Polícia Militar (PM), as equipes faziam patrulhamento quando, na Rua José Calil Ahouagi, viram algumas pessoas na via e uma delas tentou se escondeu atrás de um veículo.

Ao perceber que seria abordado, o homem de 38 anos jogou diversos objetos no chão. Com apoio de mais equipes, foi feito um cerco no perímetro e, durante varredura, R$ 508,35 em dinheiro, uma pedra de crack e um celular foram encontrados.

Na sequência, com o apoio do cão Brasão, as 94 pedras de crack foram encontradas. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.



Tags:

Drogas | PM | Polícia