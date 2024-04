Após reunião entre a Prefeitura de Juiz de Fora, o Ministério Público e o Governo de Minas, realizada nessa terça-feira (23), o Estado reforçou a decisão de suspender a retomada das obras do Hospital Regional em Juiz de Fora.

No último dia 12, o Governo de Minas disse que as obras não seriam retomadas após laudos e diagnósticos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias do Governo de Minas Gerais (Seinfra) apontarem uma série de erros graves no processo de construção da unidade, iniciada em 2009.

No encontro organizado pelo Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor), do Ministério Público, o governo estadual enfatizou que há graves erros na execução da obra por parte do Município. Essa situação teria evidenciado a fragilidade da estrutura e a imprevisibilidade sobre a conclusão do projeto, além da necessidade de reforços estruturais.

“O Estado de Minas reiterou que pelas razões que ele já expressou, ele se descompromete com a finalização da obra do Hospital Regional, tal como projetado anteriormente. Nós, entretanto, conseguimos, com a interveniência do Ministério Público, um compromisso do Estado no sentido de acharmos uma destinação para o recurso dos R$ 150 milhões que possam, inclusive, envolver a construção de um equipamento de saúde”, explicou a prefeita Margarida Salomão (PT) em vídeo divulgado nas redes sociais.

Em nota enviada à reportagem, o Estado afirmou que “segue aberto ao diálogo com o Município para o pagamento dos valores já enviados para a execução da obra – cerca de R$ 150 milhões. Da mesma forma, a Secretaria de Estado de Saúde manteve o compromisso de investir R$ 150 milhões na saúde da região [valor inicialmente anunciado para finalização das obras do HRJF] a fim de encontrar caminhos mais rápidos e efetivos na melhoria da assistência”.

O Governo de Minas e a prefeita Margarida afirmaram que novas reuniões deverão ocorrer para discutir a destinação da verba.