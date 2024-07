Na noite desta quarta-feira (17), o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) definiu a chapa que vai concorrer nas eleições municipais de Juiz de Fora. Com o placar de 20 favoráveis e 9 contrários, Marcelo Detoni (PSB) foi indicado para a posição de vice de Margarida Salomão (PT).

A decisão, segundo a presidente do partido, Fabiana Rabelo, acolheu a solicitação dos partidos coligados PSB, PSD e PDT.



União não era desejada por parte dos partidários

Detoni, que é diretor da Fripai Alimentos, já era especulado para a posição, como divulgado pelo Acessa. Apesar disso, em maio deste ano, petistas se uniram para entregar um abaixo-assinado contra essa união no Diretório do PT. Com o título "Não à aliança com o PSB em JF", o documento já contava com mais de 150 assinaturas à época, incluindo a da vereadora Cida Oliveira (PT) e do Deputado Estadual Betão.

Ainda que a manobra repita a dobradinha nacional, parte dos integrantes do partido defendeu que o PSB "já foi histórico aliado [...], mas hoje o grupo que se apossou do PSB na cidade é composto por notórios adversários políticos, um grupo que já esteve à frente da administração municipal, cujo governo foi abreviado em circunstâncias largamente conhecidas. Trata-se, além disso, de um grupo que reúne elementos bolsonaristas, da base do governo Zema e adversários do serviço público e dos interesses da classe trabalhadora".