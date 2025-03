Os advogados de defesa de quatro seguranças acusados de envolvimento na morte de Sebastião Felipe Ribeiro Ladeira (37) ingressaram com um pedido de liberdade provisória, argumentando que os réus não participaram diretamente da agressão fatal e que a prisão preventiva é desnecessária.

O caso ocorreu no dia 22 de março de 2025, quando a vítima foi retirada de dentro do porta-malas de um carro, agredida por cinco pessoas e, já desacordada, atropelada por uma caminhonete. O crime, que aconteceu próximo ao estacionamento do Estádio Municipal de Juiz de Fora, gerou grande repercussão na região.

Segundo a denúncia, os seguranças da casa de shows “Madeira's Lounge” – Rafael Jefferson de Souza Venancio, João Pedro Lopes da Silva Souto, João Carlos de Oliveira e Victor Oliveira Assis Madeira – acompanharam as agressões sem intervir, o que teria configurado participação no crime por omissão.

No pedido apresentado à Justiça, a defesa argumenta que os réus não agrediram a vítima e que apenas presenciaram o ocorrido. Os advogados ressaltam que eles possuem residência fixa, bons antecedentes e colaboraram com as investigações, fornecendo informações sobre os verdadeiros agressores, que ainda estão foragidos. Além disso, alegam que a conduta dos acusados deveria ser enquadrada como omissão de socorro, cuja pena prevista no Código Penal é significativamente menor do que a do homicídio.

O documento também destaca que a prisão preventiva só deve ser aplicada quando não houver possibilidade de substituição por medidas cautelares menos severas. Com base nisso, a defesa sugere alternativas como a imposição de fiança, comparecimento regular à Justiça e proibição de contato com testemunhas.

Amigos e familiares da vítima estão se manifestando em frente ao Fórum Benjamin Colucci, no Centro de Juiz de Fora, pedindo para que os suspeitos permaneçam presos durante o julgamento.

