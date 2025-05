Na tarde desta segunda-feira (19), um homem de 69 anos, vítima do capotamento de um micro-ônibus ocorrido pela manhã no bairro Niterói, em Juiz de Fora, faleceu após complicações nos ferimentos. Ele foi um dos passageiros que estavam no veículo, que caiu em um barranco próximo ao Motel Miragem.

O idoso foi socorrido pelas equipes do SAMU e levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde passou por atendimento de urgência mas não resistiu aos ferimentos.

Nota de pesar

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora expressou pesar pelo falecimento:

"A Prefeitura de Juiz de Fora lamenta o falecimento de um homem de 69 anos, vítima do acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, 19 de maio, nas proximidades do bairro Niterói. O paciente foi encaminhado ao HPS, onde passou por atendimento, mas não resistiu. A Administração Municipal se solidariza com os familiares e amigos da vítima, expressando suas mais sinceras condolências neste momento de dor."