O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora (Sinttro/JF) decidiu, em duas assembleias realizadas nessa quinta-feira (31 de julho), rejeitar a proposta de reajuste salarial de 4,7% feita pelo Consórcio Via JF. A categoria reafirmou o pleito de 12% de aumento, que inclui reposição da inflação mais ganho real de cerca de 6%.

Durante as assembleias realizadas às 9h e às 15h, os trabalhadores reafirmaram a exigência original de 12%, sem apresentar contrapropostas. A oferta rejeitada por eles incluía reajuste nos salários, vale-alimentação e um tíquete extra de R$?400, seguindo regras do acordo coletivo anterior.

Mesmo com a discordância em relação à proposta patronal, o Sinttro garantiu que não haverá nova paralisação antes de 8 de agosto, quando será realizada uma nova reunião de negociação com o Consórcio e o Ministério do Trabalho. O vicepresidente do Sinttro, Claudinei Janeiro, reforçou que qualquer eventual movimento grevista será comunicado com antecedência à população.

A rodada de negociações agendada para o dia 8 de agosto deverá ser mediada pelo Ministério do Trabalho, com participação do Consórcio Via JF e da Prefeitura de Juiz de Fora.

Rodoviários rejeitam proposta salarial e mantêm reivindicação de 12% em Juiz de Fora

Novas paralisações ficam descartadas até próxima rodada de negociações

