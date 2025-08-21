O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora (SinttroJF) informou nesta quinta-feira (21) que a campanha salarial de 2025 segue sem avanços significativos. Em reunião realizada na última segunda-feira (18), mediada pelo Ministério do Trabalho, o Consórcio JF apresentou à categoria uma proposta de reajuste de 5,18% nos salários e no ticket alimentação, além de um ticket extra de R$ 400,00.

Segundo o sindicato, o aumento representa apenas 0,18% a mais em relação à proposta anterior, o que foi considerado uma falta de respeito com os trabalhadores. “As reuniões têm se transformado em um jogo de empurra pelos empresários, que praticamente não avançam em suas propostas”, afirmou a entidade.

Os rodoviários reivindicam um reajuste considerado digno e apontam que tanto o Consórcio quanto a Prefeitura têm responsabilidade no impasse. O sindicato acusa o consórcio de culpar a administração municipal pela desorganização nos repasses de subsídios e pela dificuldade de manter os salários em dia, enquanto a Prefeitura, por sua vez, estaria se esquivando de se manifestar sobre o problema.

Uma nova rodada de negociação foi marcada para a próxima segunda-feira (25). A proposta que for apresentada será analisada em Assembleia Geral dos rodoviários na quinta-feira (28).

O SinttroJF não descarta medidas mais duras caso não haja avanço. “Dependendo do que for oferecido e da posição da categoria na assembleia, o sindicato poderá adotar paralisações e até mesmo greve no transporte coletivo. Ainda assim, esperamos alcançar um reajuste justo na próxima reunião para evitar tais decisões”, destacou a entidade.

