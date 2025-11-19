O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) informou que a coleta de lixo estará suspensa nesta quinta-feira (20), devido ao feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A população é orientada a não colocar resíduos nas vias para evitar acúmulo e transtornos.

Uma equipe de plantão permanecerá disponível para atender demandas emergenciais, especialmente no período chuvoso. Na sexta-feira (21), o serviço de coleta será retomado normalmente, seguindo horários e rotas habituais.

Tags:

coleta de lixo | Consciência Negra | feriado