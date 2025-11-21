Juiz de Fora abriu o Edital de Premiação Cultural nº 001/2025 “Acupuntura Urbana – Escadões”, que vai selecionar um coletivo de artistas visuais para criar intervenções artísticas em sete escadões da cidade. O tema desta edição é “cores e flores”, inspirado na primavera.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 25 de novembro a 8 de dezembro de 2025, até as 18h, pela plataforma Prefeitura Ágil. Podem participar coletivos formados por pessoas físicas ou jurídicas residentes no município, com experiência comprovada em produção cultural. O grupo vencedor receberá R$ 20 mil para desenvolver propostas inéditas para os locais escolhidos.

Os escadões selecionados ficam nos bairros Milho Branco, Santos Dumont, Parque Independência, Bela Aurora, Vila Ideal e Santa Efigênia. O objetivo do projeto é revitalizar espaços de grande circulação, estimular o pertencimento comunitário e levar arte ao cotidiano urbano.

O edital integra a política municipal de valorização de espaços públicos e arte urbana e é financiado por emenda parlamentar. O resultado final será publicado em 26 de dezembro de 2025 no Diário Oficial Eletrônico do Município. As obras deverão ser executadas em até três meses após a divulgação.

Inscrições

Período: 25/11 a 08/12/2025

Plataforma: Prefeitura Ágil – 1Doc

Informações: projetosboniteza@gmail.com

Tags:

arte | arte urbana