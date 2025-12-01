A Feira Arte Viva JF promove, no sábado (6), das 10h às 18h, sua edição especial de Natal no Constantino Hotel, em Juiz de Fora. O evento terá entrada gratuita e reúne 65 expositores de artesanato, decoração, bem-estar e gastronomia.

O público poderá encontrar produtos autorais, opções de presentes e itens de decoração natalina, além de cafés especiais, pratos para o almoço, petiscos, chopp artesanal, vinhos, doces e confeitaria inclusiva.

A programação musical inclui apresentação do coral Canta IF na abertura, show de Matheus Magno à tarde e uma cantata de Natal com o Coral Pró Música no encerramento.

A feira chega à sua 10ª edição, mantendo a proposta de valorizar a produção local e fortalecer a economia criativa.

Tags:

arte