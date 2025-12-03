Os trabalhadores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) realizaram, na manhã desta quarta-feira (3), uma paralisação durante Assembleia Geral convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu-JF). A categoria afirma que não tolera mais a falta de respostas da Prefeitura de Juiz de Fora diante de problemas recorrentes.

De acordo com o sindicato, os servidores enfrentam “erros constantes e antigos” nos contracheques, que não são corrigidos nas folhas complementares, gerando distorções nos vencimentos e prejuízo no orçamento das famílias. Também foram apontadas irregularidades no fornecimento de vales-transportes intermunicipais, situação que já trouxe impactos diretos no deslocamento dos funcionários.

Durante a assembleia, realizada no pátio da sede administrativa do Demlurb, na Vila Ideal, o Sinserpu-JF exigiu soluções definitivas. Segundo o diretor Social, Raça e Gênero do sindicato e funcionário do departamento, Adenilson Reginaldo “Zé Neguinho”, a justificativa da Prefeitura de que os problemas são causados por “falhas de sistema” não é mais aceitável, especialmente porque alguns erros persistem há cerca de cinco meses. “Isso está adoecendo mentalmente o trabalhador, que exige ser tratado com dignidade e respeito”, afirmou.

A presidenta do Sinserpu-JF, Deise Medeiros, reforçou que o sindicato tenta resolver a situação desde 10 de novembro, mas que a Administração “empurra” o problema. Ela também destacou denúncias de assédio moral dentro do órgão. Segundo Deise, o sindicato já acionou a Justiça contra um chefe do setor de Varrição por um caso ocorrido em 29 de outubro, comunicado à direção do Demlurb e formalizado no Ministério Público do Trabalho. “Hoje cobramos publicamente as devidas medidas diante da denúncia”, disse.

Outros representantes do sindicato também relataram insatisfação com o clima interno no departamento. “Assédio é crime e tem que ser denunciado”, reforçou a diretora Denise Medeiros. Já o diretor Anderson Luís Gonçalves, “Andinho”, afirmou que “o tempo de usar politicamente o Demlurb acabou”.

A redação entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e obteve as seguintes respostas:

"A Prefeitura de Juiz de Fora, através do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), esclarece que os recentes problemas relacionados ao pagamento dos servidores do Demlurb foram decorrentes de falhas no sistema. Como já comunicado ao Sinserpu-JF, essas inconsistências foram corrigidas e, na tarde de 01 de dezembro, foi efetuado o pagamento da folha complementar, regularizando os valores afetados pelo erro sistêmico.

O Demlurb sempre manteve uma postura aberta ao diálogo com o Sindicato e acompanha de maneira contínua a busca por direitos e garantias dos seus servidores, mantendo-se à disposição para tratar de quaisquer demandas apresentadas.

A administração do departamento estará acompanhando as discussões da categoria previstas para esta quarta, 03, reiterando seu respeito ao direito de organização dos servidores e seu compromisso permanente com a transparência e o bom funcionamento dos serviços públicos."

Tags:

paralisação | Servidores