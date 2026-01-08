O homem preso por matar cinco familiares a facadas dentro de uma residência em Juiz de Fora, crime que vitimou também uma criança de 5 anos, já foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil, por meio da delegada Camila Miller, titular da Delegacia Especializada de Homicídios.

De acordo com a Polícia Civil, o auto de prisão em flagrante foi concluído na quarta-feira (7). Após os procedimentos legais, o suspeito foi conduzido ao Serespo e transferido para o presídio, onde permanecerá enquanto responde pelos crimes. “O indivíduo foi conduzido ao sistema prisional e vai responder pelos crimes que ele cometeu”, informou a delegada.

Conforme a PC, a partir da lavratura do flagrante, a investigação segue agora dentro do prazo legal. “Posteriormente à prisão em flagrante, nós temos o prazo de 10 dias para concluir a investigação”, explicou Camila Miller. Nesse período, serão reunidos e anexados aos autos os laudos de necrópsia, o relatório do local do crime, além de oitivas de testemunhas, caso existam, e das demais pessoas necessárias para o esclarecimento dos fatos.

O crime ocorreu no interior de uma casa no bairro Santa Cecília, onde cinco pessoas da mesma família foram encontradas mortas, todas com ferimentos provocados por faca. O suspeito foi localizado e preso em flagrante pouco depois do ocorrido.

Segundo a delegada, após a conclusão das diligências, todo o material será encaminhado ao Poder Judiciário. “A investigação será concluída e encaminhada à Justiça, mas o indivíduo já está recolhido ao sistema prisional, à disposição do Poder Judiciário”, afirmou.

O caso segue sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios, que trabalha para esclarecer completamente a dinâmica e as circunstâncias do crime.

Tags:

chacina | Civil | Polícia | polícia civil