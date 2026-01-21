Artistas e produtores culturais de Juiz de Fora ganharam mais tempo para participar do Edital Murilão. O prazo de inscrições foi prorrogado por uma semana e agora segue até 1º de fevereiro, segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A seleção faz parte do Programa Cultural Murilo Mendes (PCMM), que financia projetos artísticos e culturais desenvolvidos no município.

As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, de forma on-line, por meio da plataforma Prefeitura Ágil. Após o login, o interessado deve acessar a aba “Protocolos” e buscar pelo formulário do “Edital Murilão 2025”. O sistema ficará disponível até 23h59 do último dia do prazo.

Para pessoas com dificuldade de acesso à internet, há a opção de inscrição presencial, mediante agendamento, na sede da Funalfa, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 3520, no bairro Passos.

Com o objetivo de orientar os proponentes, o Departamento de Captação e Fomento (DCF) promove uma live para esclarecimento de dúvidas no dia 27 de janeiro, às 19h, com transmissão pelo canal da Funalfa no YouTube. Além disso, o departamento mantém atendimentos individuais mediante agendamento e também via WhatsApp, pelo número (32) 98448-1552.

Investimento na cultura

Nesta edição, o Programa Cultural Murilo Mendes vai distribuir R$ 1,85 milhão, provenientes do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (Fumic). Os recursos serão destinados a projetos individuais ou coletivos de agentes culturais residentes em Juiz de Fora, com valor máximo de R$ 50 mil por proposta selecionada.

O edital busca contemplar diferentes perfis de proponentes e está dividido em seis categorias: Cultura Da/Na Quebrada, voltada a projetos realizados por moradores de territórios periféricos; Quilombagens, destinada a proponentes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; Ampla Concorrência; Pessoa Idosa; Pessoas com Deficiência (PCD); e Pessoas T, para proponentes transsexuais, transgêneros ou travestis.

A iniciativa integra a política municipal de fomento à cultura e tem como objetivo estimular a produção artística local e ampliar o acesso da população a projetos culturais desenvolvidos na cidade.

Tags:

edital | inscrições | seleção