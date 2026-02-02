A mulher baleada pelo próprio filho durante um ataque a tiros em uma residência no bairro São Benedito, em Juiz de Fora, na última sexta-feira (30) não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira (2). A informação foi confirmada pelo Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. Com a morte, o crime passa a ter duas vítimas fatais.

Segundo a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, a paciente deu entrada na unidade em estado gravíssimo e recebeu atendimento imediato. Desde o início, a equipe multidisciplinar realizou todos os procedimentos possíveis, mas, apesar dos esforços, a mulher não resistiu à gravidade das lesões provocadas pelos disparos.

O crime ocorreu quando o homem invadiu a residência e efetuou disparos de arma de fogo contra duas mulheres, entre elas sua própria mãe. Uma das vítimas morreu ainda no local. Após os tiros, o suspeito fugiu em um Fiat Uno branco. Ele foi encontrado em uma estrada vicinal no distrito de Torreões, onde foi abordado e preso sem resistência.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam seis munições calibre .38 e localizaram, dentro do veículo, a arma de fogo utilizada no crime. O autor afirmou que a motivação teria sido desavenças com as vítimas, sendo o conflito com a mãe relacionado a questões familiares.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão, juntamente com a arma e as munições apreendidas. O veículo usado na fuga também foi apreendido e passou por perícia.

