A Prefeitura de Juiz de Fora republicou nesta quinta-feira (19) o edital da licitação do Novo Transporte Público Municipal. O documento e os anexos estarão disponíveis no Portal de Compras Públicas ainda hoje, e a abertura das propostas está prevista para 26 de março.

O edital passou por ajustes técnicos após questionamentos e impugnações de empresas interessadas. As mudanças incluem novos critérios para remuneração do capital, mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro e revisão trienal do prêmio de risco, com metodologia objetiva de cálculo.

Também foram atualizadas regras do Mecanismo de Ajuste de Contas (MAC), prevendo reequilíbrio mensal e anual com base em valores de mercado e demonstrações contábeis. O edital agora detalha custos de tecnologia, como abrigos de ônibus e infraestrutura, além de revisar exigências de capacidade econômico-financeira e relatórios gerenciais.

