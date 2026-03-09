A Prefeitura de Juiz de Fora prorrogou o prazo de inscrições para o Programa Bolsa Atleta 2026. Agora, os atletas interessados podem se inscrever até o dia 17 de março.

O programa oferece auxílio financeiro a atletas do município, com o objetivo de contribuir para custos de treinamento, alimentação, viagens e participação em competições.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio da plataforma Prefeitura Ágil, onde o candidato deve preencher o formulário e anexar a documentação exigida no edital.

Podem participar atletas que atendam aos critérios estabelecidos no edital do programa, que prevê diferentes categorias de bolsas. A iniciativa busca incentivar o desenvolvimento esportivo e apoiar competidores que representam Juiz de Fora em torneios regionais, nacionais e internacionais.

A Prefeitura orienta que os interessados consultem o edital completo para verificar os requisitos, documentos necessários e demais etapas do processo seletivo.

