Juiz de Fora teve a licitação do transporte coletivo urbano suspensa nesta sexta-feira (27), após determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A informação foi confirmada por meio de nota oficial divulgada pela Prefeitura.

De acordo com o comunicado, a suspensão atinge a concorrência pública nº 29/2025, que trata da concessão do serviço de transporte coletivo urbano no município. A administração municipal informou ainda que aguarda manifestação do tribunal para dar continuidade ao certame.

A decisão ocorre um dia após reportagem do Acessa mostrar que apenas uma empresa, a Ansal, havia sido habilitada no processo licitatório. Com isso, a companhia poderia permanecer responsável pelo serviço na cidade por até mais 15 anos, conforme previsto no edital.

A situação levantou questionamentos sobre a competitividade da licitação, já que não houve concorrência entre empresas interessadas na concessão do serviço público.

Com a suspensão, o andamento do processo fica temporariamente interrompido até que o Tribunal de Contas analise o caso e emita um posicionamento oficial. Ainda não há prazo definido para a retomada da licitação.

A Prefeitura não detalhou quais pontos motivaram a decisão do tribunal.

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