Servidores públicos municipais de Juiz de Fora iniciaram, nesta terça-feira (5), uma paralisação após decisão tomada em assembleia da categoria. O movimento ocorre em resposta a pontos do reajuste salarial anunciado pela prefeita Margarida Salomão nas redes sociais nesta segunda-feira (4).

Em nota enviado ao Acessa, a Prefeitura informou que ainda não foi oficialmente comunicada sobre a paralisação e que aguarda a formalização da decisão para se posicionar.

Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sinserpu), embora o índice divulgado represente aumento acima da inflação, a proposta não atende de forma equilibrada todos os trabalhadores. A entidade alega que alguns setores foram mais beneficiados, enquanto outros tiveram perdas relativas.

A administração municipal afirmou em vídeo que o reajuste concedido garante ganho real, com índice de 5,4% acima da inflação, e defende que a medida valoriza os servidores.

O projeto de lei que trata do aumento foi aprovado pela Câmara Municipal na última quinta-feira (30), após cerca de oito horas de debates e a apresentação de 12 emendas.

Um dos pontos centrais da divergência é o vale-alimentação de R$ 600 para todos os servidores, proposta incluída pelos vereadores, mas posteriormente vetada pela Prefeitura. A presidente do Sinserpu, Deise Medeiros, destacou esse item como um dos principais motivos de insatisfação da categoria.





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