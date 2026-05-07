A Prefeitura de Juiz de Fora informou, que encaminhou nesta quinta-feira (7) à Câmara Municipal um novo projeto de lei para restaurar o aumento no valor e na abrangência do ticket alimentação dos servidores municipais, conforme constava na proposta anterior apresentada ao Legislativo.

De acordo com a administração municipal, o novo texto prevê ticket alimentação de R$ 600 para servidores com remuneração de até R$ 5.293,91. Para aqueles com salários acima desse valor, o benefício será de R$ 300.

A Prefeitura afirmou ainda que, assim que o projeto for aprovado pela Câmara, estará preparada para implementar o pagamento dos novos valores.

Enquanto isso, servidores municipais seguem mobilizados. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu-JF) realizou manifestação nesta quinta-feira (7). Os trabalhadores percorreram a Avenida Francisco Bernardino em protesto até a Praça Deputado Clodesmidt Riani.

Segundo o sindicato, a categoria permanece em paralisação e realizará nova manifestação nesta sexta-feira (8), em frente à Câmara Municipal, onde está prevista sessão extraordinária para a análise da quebra dos vetos sancionados pela Prefeitura. A concentração dos servidores está marcada para as 8h, em frente ao Legislativo municipal.

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