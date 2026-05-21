A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 33 anos com mandado de prisão em aberto por associação para o tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (20), na BR-267, em Juiz de Fora.



Segundo a PRF, a prisão aconteceu na altura do km 90 da rodovia, no bairro Jardim Esperança, durante a abordagem a um veículo conduzido pelo suspeito.



De acordo com a corporação, o homem é natural de Juiz de Fora e possui extensa ficha criminal, com a maioria das ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas na Zona Norte da cidade.



Ainda conforme a PRF, este é o terceiro mandado de prisão expedido contra o suspeito nos últimos sete anos.



Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Juiz de Fora.

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