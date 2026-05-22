A Vigilância Sanitária de Juiz de Fora vai realizar, no dia 2 de junho, uma capacitação gratuita sobre boas práticas na manipulação e comercialização de alimentos. O treinamento acontece das 9h às 12h, no auditório do Mercado Municipal, e é destinado a profissionais que atuam em bares, restaurantes, lanchonetes, mercados, supermercados e cozinhas industriais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário online divulgado pela organização do evento.

Durante a capacitação, serão abordadas orientações relacionadas à higiene, armazenamento, preparo, transporte e comercialização de alimentos, seguindo as normas da Resolução RDC nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que estabelece regras sanitárias para serviços de alimentação em todo o país.

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Entre os temas previstos estão cuidados com higiene das mãos, conservação correta dos alimentos, prevenção de contaminações, controle de pragas, manejo de resíduos, qualidade da água utilizada e procedimentos de limpeza dos ambientes e utensílios.

O treinamento também deve orientar os participantes sobre documentação obrigatória, como o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), exigidos em estabelecimentos do setor alimentício.

A RDC 216 é considerada a principal referência nacional para garantir segurança sanitária no preparo e venda de alimentos ao consumidor. Atualmente, a norma passa por processo de revisão regulatória pela Anvisa.

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