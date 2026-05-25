Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após capotar um carro na Rua Paulo Garcia, no bairro Benfica, em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor e a passageira que estavam no veículo recusaram atendimento médico no local e não apresentavam ferimentos graves.

De acordo com os bombeiros, o Chevrolet Onix bateu na traseira de um Hyundai HB20 que estava estacionado na via pública e, em seguida, capotou.

Quando as equipes chegaram ao local, uma unidade do SAMU já prestava atendimento ao casal. A Polícia Militar também acompanhava a ocorrência e constatou que o motorista apresentava índice de álcool acima do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

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Após a constatação da embriaguez, o homem foi preso e encaminhado pelo SAMU para a UPA Norte.

Os bombeiros realizaram procedimentos de segurança no local, incluindo o desligamento da bateria do veículo e a eliminação de riscos de incêndio e vazamento de combustível.

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