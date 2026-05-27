Um jovem, sem documentos que permitissem sua identificação, foi atropelado por um trem no fim da manhã desta quarta-feira (27), em Juiz de Fora. A vítima, com idade aparente de cerca de 20 anos, ficou em estado grave após ser atingida enquanto caminhava pela linha férrea.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 12h, próximo à passarela da Praça Agassis, no bairro Mariano Procópio.

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Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o jovem estava inconsciente e em estado grave. Ele recebeu atendimento da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Até o momento, conforme os bombeiros, não foram encontrados documentos ou pertences que possibilitassem a identificação da vítima.

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