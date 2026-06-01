A Prefeitura de Juiz de Fora lançou uma nova versão do Hino Municipal acompanhada de um videoclipe inédito como parte das comemorações pelos 176 anos da cidade. A regravação foi regida pelo maestro Dudu Viana e interpretada pela cantora Juliana Stanzani, e já está disponível gratuitamente para utilização em eventos públicos, institucionais, educacionais e culturais.

Segundo a Prefeitura, o material foi disponibilizado sob licença Creative Commons, permitindo o acesso e a utilização por escolas, instituições e pela população em geral. A iniciativa busca ampliar a divulgação de um dos principais símbolos oficiais do município e aproximar diferentes gerações da história da cidade.

Oficializado em 1950, o Hino de Juiz de Fora tem letra de Lindolfo Gomes e música de Cincinato Duque Bicalho, maestro, compositor e professor que teve destaque na vida cultural do município. A obra faz referências ao desenvolvimento urbano, ao trabalho e a elementos que marcaram a construção da identidade juiz-forana ao longo do século XX.

De acordo com a administração municipal, a nova gravação e o videoclipe integram a programação especial de aniversário da cidade e têm como objetivo contribuir para a preservação e divulgação da memória e do patrimônio cultural de Juiz de Fora.