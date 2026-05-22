Fundado há 22 anos, o Trapiá é referência da culinária nordestina e emprega cerca de 50 trabalhadores. Considerado símbolo da vida cultural e afetiva da comunidade, o restaurante foi eleito em pesquisa como o mais tradicional da Rocinha.

A iniciativa é do vereador Flávio Valle, presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal. A Lei 9.427/2026 foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (22), reconhecendo a medida e reforçando a comunidade como destaque no turismo comunitário carioca.

Para Flávio Valle valorizar espaços como o Trapiá é condição essencial para dar visibilidade à cultura da favela e fortalecer a identidade positiva desses territórios.

O Trapiá é parte da identidade da Rocinha e representa a força da nossa cultura. Reconhecê-lo como patrimônio imaterial é também valorizar a Rocinha como referência de turismo comunitário e mostrar que o Rio se fortalece quando preserva sua identidade.



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Dados do Observatório do Turismo Carioca da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-Rio) revelam que somente em janeiro de 2026, a comunidade recebeu mais de 41 mil visitantes, crescimento de 37% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

No acumulado do ano passado, o fluxo de turistas aumentou 34%, com destaque para o salto de 93% no número de visitantes estrangeiros.