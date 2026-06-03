Moradores da Região dos Pires, no Distrito de Monte Verde, zona rural de Juiz de Fora, relatam aumentos expressivos nas contas de energia elétrica referentes ao ciclo de faturamento de maio para junho de 2026. Segundo os consumidores, faturas que historicamente variavam entre R$30 e R$100 passaram a registrar valores entre R$400 e R$2 mil, gerando preocupação e questionamentos sobre os critérios utilizados pela Cemig para calcular as cobranças.

De acordo com relatos da comunidade, diversos imóveis afetados são sítios, chácaras e propriedades rurais utilizadas apenas eventualmente ou nos fins de semana, o que, segundo os moradores, torna os valores ainda mais incompatíveis com o padrão habitual de consumo.

Em atendimentos realizados junto à concessionária, consumidores receberam a informação de que as cobranças estariam relacionadas ao modelo de leitura adotado em áreas rurais. Segundo a explicação repassada pela empresa, a leitura presencial dos medidores ocorre a cada três meses, enquanto, nos demais períodos, as contas são emitidas com base na média de consumo. A Cemig também teria informado que os clientes podem enviar mensalmente a leitura do medidor por canais digitais, como aplicativo, WhatsApp, SMS, portal da companhia ou atendimento telefônico.

Os moradores, no entanto, afirmam que nunca receberam orientações claras sobre a necessidade de realizar a autoleitura dos medidores. Segundo eles, durante anos as contas foram emitidas normalmente, sem que houvesse comunicação formal sobre a obrigação de informar mensalmente os dados de consumo.

A situação mobilizou dezenas de famílias da região. Entre os casos relatados estão contas que saltaram de cerca de R$30 para mais de R$400, faturas acima de R$800 em residências de baixo consumo e cobranças superiores a R$1 mil em propriedades utilizadas apenas esporadicamente. Alguns consumidores afirmam ter recebido contas superiores a R$2 mil.

Outro ponto questionado pela comunidade é a falta de comunicação prévia sobre possíveis ajustes decorrentes da ausência de leitura presencial. Os moradores argumentam que continuaram recebendo e pagando regularmente as contas emitidas pela concessionária e que, caso houvesse risco de acúmulo de consumo ou necessidade de autoleitura, deveriam ter sido informados previamente.

Diante da repercussão do caso, moradores iniciaram uma mobilização para reunir documentos, históricos de consumo e protocolos de atendimento. O tema também ganhou espaço em veículos de comunicação da região.

A situação chegou ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que orientou os consumidores a reunir documentação para análise do caso. Os moradores também estudam procurar órgãos de defesa do consumidor, como o Procon e a Defensoria Pública, além de recorrer ao Juizado Especial Cível para contestar individualmente as cobranças.

Entre as reivindicações da comunidade estão a revisão das contas consideradas incompatíveis com o histórico de consumo, maior transparência sobre os critérios de faturamento utilizados, esclarecimentos sobre a política de autoleitura e a garantia de que consumidores não sejam penalizados por eventuais falhas operacionais relacionadas à leitura dos medidores.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Cemig para solicitar um posicionamento sobre os relatos apresentados pelos moradores da Região dos Pires e aguarda retorno. O texto será atualizado caso a concessionária se manifeste.

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